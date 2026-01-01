Skip to main content

Harvard Health Publishing Staff

List of Harvard Health Publishing Staff

photo of Nancy Ferrari

Nancy Ferrari

Editor in Chief, Harvard Health Publishing

Nancy Ferrari is Editor in Chief at Harvard Health Publishing and a former editor of the Harvard Heart Letter. Before joining Harvard Health, Nancy was Manager of the Clinical Publications Program at Harvard Pilgrim Health Care. She began her work at HPHC as a women’s health writer creating patient education materials for ob/gyn and primary care practices. Nancy’s writing and editing experience includes work at the Massachusetts Institute of Technology, where she worked at the Journal of Science, Technology, and Human Values, the MIT Communications Office, and where she edited a conference proceeding on energy and the environment.
Read more about Nancy Ferrari
photo of Howard E. LeWine, MD

Howard E. LeWine, MD

Chief Medical Editor, Harvard Health Publishing; Editorial Advisory Board Member, Harvard Health Publishing

Dr. Howard LeWine is a practicing internist at Brigham and Women’s Hospital in Boston, Chief Medical Editor at Harvard Health Publishing, and editor in chief of Harvard Men’s Health Watch.
Read more about Howard E. LeWine, MD
photo of Urmila Parlikar

Urmila Parlikar

Director, Editorial Operations, Harvard Health Publishing

Urmila Parlikar is Director, Editorial Operations at Harvard Health Publishing. Urmila first joined HHP in 1998 as a staff writer for HHP’s newsletters and Special Health Reports. After serving as managing editor at HealthGate Data Corporation, she returned to HHP in 2014. In her current role she creates, implements, and manages processes and relationships that support HHP’s digital initiatives. Urmila earned her bachelor’s degree in biology and English from Barnard College, and a master’s degree in science journalism from Boston University.
Read more about Urmila Parlikar
photo of Robert H. Shmerling, MD

Robert H. Shmerling, MD

Senior Faculty Editor, Harvard Health Publishing; Editorial Advisory Board Member, Harvard Health Publishing

Dr. Robert H. Shmerling is the former clinical chief of the division of rheumatology at Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), and is a current member of the corresponding faculty in medicine at Harvard Medical School. As a practicing rheumatologist for over 30 years, Dr. Shmerling engaged in a mix of patient care, teaching, and research. His research interests center on diagnostic studies in patients with musculoskeletal symptoms, and rheumatic and autoimmune diseases. He has published research regarding infectious arthritis, medical ethics, and diagnostic test performance in rheumatic disease. Having retired from patient care in 2019, Dr. Shmerling now works as a senior faculty editor for Harvard Health Publishing.
Read more about Robert H. Shmerling, MD
photo of Jenette Restivo

Jenette Restivo

Health Writer; Assistant Director for Digital Content Creation and Engagement, Harvard Health Publishing

Jenette Restivo is a writer and Assistant Director for Digital Content Creation and Engagement at Harvard Health Publishing. She is a media professional with a 15+ year career creating strategic content for broadcast, nonprofits, and websites. Jenette started her career in health editing at About.com, reported for the medical unit of ABC News, and was a producer/writer of health, science and other documentaries for television channels such as PBS, the Discovery Channel, and National Geographic. Jenette has led communications and editorial efforts for several nonprofits.
Read more about Jenette Restivo
photo of Heidi Godman

Heidi Godman

Managing Director

Heidi Godman directs all news gathering for Harvard Health Publishing, and also directs the curation and production of HHP's four monthly subscription publications (the Harvard Health Letter, Harvard Heart Letter, Harvard Men's Health Watch, and Harvard Women's Health Watch). Previously, Heidi served as the executive editor of the Harvard Health Letter. She was also an award-winning television news anchor and medical reporter.
Read more about Heidi Godman
photo of Julie Corliss

Julie Corliss

Executive Editor, Harvard Heart Letter

Julie Corliss has been the executive editor of the Harvard Heart Letter since 2013. She also writes for the Harvard Health Letter, Harvard Women’s Health Watch, and Harvard Men’s Health Watch, as well as for Harvard Health Publishing’s flagship website. Julie’s work has been published by the Center for Science in the Public Interest, UptoDate, the Howard Hughes Medical Institute Bulletin, and the Massachusetts Medical Society. Julie is co-author of Break Through Your Set Point: How to Finally Lose the Weight You Want and Keep it Off. Julie earned a BA in biology from Oberlin College and a master’s certificate in science communication from the University of California at Santa Cruz.
Read more about Julie Corliss
photo of Maureen Salamon

Maureen Salamon

Executive Editor, Harvard Women's Health Watch

Maureen Salamon is the executive editor of Harvard Women’s Health Watch. She also writes for the Harvard Health Letter, Harvard Heart Letter, and Harvard Men’s Health Watch, as well as for Harvard Health Publishing’s flagship website. She began her career as a newspaper reporter and later covered health and medicine for a wide variety of websites, magazines, and hospitals. Her work has appeared in The New York Times, The Atlantic, CNN.com, WebMD, Medscape, and HealthDay, among other major outlets. Maureen earned a BA in print journalism from Penn State University.
Read more about Maureen Salamon
photo of Sarah Campbell

Sarah Campbell

 Senior Research Coordinator, TEAMS

Sarah Campbell is the Senior Research Coordinator for the Harvard Medical School TEAMS (Targeted Education for Autism across Medical Specialties) Working Group. An experienced writer and editor, Sarah is also an advocate for families with developmental disorders and a parent of an adult with autism spectrum disorder. She is the TEAMS patient experience and advocacy expert, and serves the project in several capacities, including the recruitment of patients with ASD and their family members and caregivers to serve on a patient advisory board, developing a family education web portal, reviewing content for the clinician course, and creating content for the web portal. Sarah previously worked as an associate in analytical studies and planning in the Office of the President at the Massachusetts Institute of Technology, and contributed to a Harvard Health Publishing book, The Autism Revolution: Whole-Body Strategies for Making Life All It Can Be.
Read more about Sarah Campbell
photo of Janice Jutras

Janice Jutras

Special Projects Development Editor

Janice Jutras joined HHP in April 2023 as Special Projects Development Editor. Her editorial work focuses on two key grant projects: the Nancy Lurie Marks Family Foundation TEAMS (Targeted Education for Autism across Medical Specialties) patient and caregiver website, and the Manton Foundation adolescent and caregiver mental health and wellness website. Janice has over 30 years of experience in the publishing field as an editor, writer, and project manager for professional, academic, and consumer markets. She began her career at Addison Wesley Publishing Company, and prior to HHP she was the Executive Editor at Carlat Publishing, a CME publisher of clinically relevant, unbiased materials for psychiatric providers. In addition to both general and child and adolescent psychiatry, her subject matter expertise includes addiction, hospital, and geriatric psychiatry. Janice earned her bachelor’s degree in English from Merrimack College, and her interests include health and wellness, animal welfare, and literacy advocacy.
Read more about Janice Jutras
photo of Jennifer Crystal, MFA

Jennifer Crystal, MFA

Senior Writer and Patient Experience Representative

Jennifer Crystal is the Senior Writer and Patient Experience Representative for the Lyme Wellness Initiative. She holds a BA from Middlebury College and an MFA from Emerson College, and has completed a summer of study at the Bread Loaf School of English and a workshop in narrative medicine at Columbia University.
Read more about Jennifer Crystal, MFA
photo of Lindsay Warner

Lindsay Warner

Content Licensing Editor, Harvard Health Publishing

Lindsay Warner is the content licensing editor for Harvard Health Publishing. She’s been a journalist for close to 20 years, with bylines in publications including Wirecutter, Forbes, The Washington Post, National Geographic, EatingWell, The Philadelphia Inquirer, Dwell, and Outside magazine. Lindsay has spent more than a decade as a health and wellness editor and writer in the content licensing space, and has served as editorial director for various health and wellness publications.
Read more about Lindsay Warner
photo of Andrea Davies

Andrea Davies

Editorial and Licensing Operations Manager, Harvard Health Publishing

Andrea Davies is editorial and licensing operations manager for Harvard Health Publishing. Previously, she worked as an administrative coordinator with the Committee on Ethnicity, Migration, Rights, as well as the Harvard Mellon Urban Initiative at Harvard University. Before coming to Harvard, Andrea worked in therapeutic arts-based programs as a program manager and creative writing and visual arts teaching artist. She worked with organization such as A Reason to Survive, Inc., The AjA Project, San Diego Art Institute, Tel-Hi Neighborhood Center, and Streetside Stories. Andrea holds an MFA in creative writing and a BA in English and art; she is an essayist and dabbler in poems and visual art. Through the years she has discovered that it is the healing and transformative qualities of writing and art making that interest her most. Andrea is building a career as a wellness professional, intentionally and intuitively taking the process one step at a time while living and working authentically and deepening her own contemplative and somatic practices.
Read more about Andrea Davies
photo of Dean Ricciardi

Dean Ricciardi

Senior Digital Publishing Coordinator, Harvard Health Publishing

Dean Ricciardi is the Senior Digital Publishing Coordinator at Harvard Health Publishing, supporting the work of the editors and staff, copyediting, managing content, and working with HHP’s outside tech partners. He received a BA from Boston University and has over 20 years of experience in online publishing.
Read more about Dean Ricciardi
photo of Barbara Brody

Barbara Brody

Executive Editor, Special Health Reports

Barbara Brody is the executive editor of Harvard Health Publishing's Special Health Reports. In this role, she creates in-depth guides designed to help readers lead healthier lives. Previously, Barbara spent many years as an independent writer and editor. Her work has appeared in WebMD, Prevention, Health, Fortune Well, Health Central, and AARP, among other outlets. She has also written for the Crohn's & Colitis Foundation, the Global Healthy Living Foundation, and medical schools including Mount Sinai, Columbia, and NYU. Earlier in her career, Barbara served as Health Director at Shape. She is a member of the Association of Health Care Journalists (AHCJ) and a graduate of Cornell University.
Read more about Barbara Brody
photo of Lisa Ellis

Lisa Ellis

Executive Editor, Online Special Health Reports

Lisa Ellis has been Executive Editor of Harvard Health Publishing’s short-form, online-only Special Health Reports since 2018. She previously was a writer and editor with two award-winning consumer health information websites, InteliHealth (with medical review by Harvard Medical School) and Simple Steps to Better Dental Health. She began her career as a journalist, writing and editing for daily newspapers, including The Philadelphia Inquirer.
Read more about Lisa Ellis
photo of Lynne Christensen

Lynne Christensen

Staff Writer

Lynne Christensen is a staff writer who contributes articles to Harvard Health Publishing’s flagship website and its four newsletters: the Harvard Health Letter, Harvard Heart Letter, Harvard Women’s Health Watch, and Harvard Men’s Health Watch. She has also authored Harvard Health Publishing special reports on a variety of health topics. Previously, she served as executive editor of the Cleveland Clinic Arthritis Advisor newsletter and executive editor of Focus on Healthy Aging, a newsletter of the Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Her work has appeared in The New York Times, Family Practice News, Genetic Engineering News, and publications of Columbia-Presbyterian Medical Center. She developed patient education materials for the Crohn’s & Colitis Foundation of America, and created award-winning reports on improving care for older adults. She earned a master’s degree at New York University.
Read more about Lynne Christensen
photo of Joyce Hendley

Joyce Hendley

Staff Writer

Joyce Hendley is a staff writer who contributes articles to Harvard Health Publishing’s flagship website and its four newsletters: the Harvard Health Letter, Harvard Heart Letter, Harvard Women’s Health Watch, and Harvard Men’s Health Watch. She is an award-winning writer and editor who is passionate about exploring the connections between food and health. A longtime nutrition journalist and a former food editor, her work has appeared in dozens of health-focused sites, publications, and cookbooks, including EatingWell, WW, Diabetic Living, The American Diabetes Association, and the Institute of Natural Medicine. Based in Cortez, Florida, Joyce is also an adjunct lecturer in public communication at the University of Vermont. She holds a master’s degree in nutrition and food science from New York University.
Read more about Joyce Hendley
Recent Articles
blog image 1

Hip bursitis vs. arthritis: How to tell the difference
blog image 1

Fitness for longevity: Which type matters most?
blog image 1

Ministrokes linked to elevated risk of dementia
blog image 1

Continuous glucose monitors benefit people who don't need insulin
blog image 1

CoQ10: Should you take this popular supplement if you're on a statin?
blog image 1

Microplastics: A hidden health threat?
blog image 1

Oat vs. dairy milk: Nutrition, benefits, and downsides
blog image 1

What is tempeh? Benefits, nutrition, and how to use it
blog image 1

Healing after food poisoning
blog image 1

Whole grains may improve several heart risk factors at once
/
Harvard Health Publishing Logo

Thanks for visiting. Don't miss your FREE 38-page gift.

PLUS, don’t miss out on your 25% off promo code.

Sign up to get tips for living a healthy lifestyle—You’ll discover powerful, research- backed strategies for health longevity drawn from Harvard Medical School experts—ways to eat for a longer life, build strength and flexibility to stay independent, protect your bones, heart, and brain as you age, and even cultivate the habits linked with “super-agers” who stay sharp and active well into their 80s and 90s—all delivered to your email box FREE.

Harvard Health Publishing Logo

Stay on top of latest health news from Harvard Medical School.

Plus, get a FREE copy of HEALTHBEAT ESSENTIALS: 10 Keys to Living Well at Any Age!.

Harvard Health Publishing Logo

Stay on top of latest health news from Harvard Medical School.

Plus, get a FREE copy of HEALTHBEAT ESSENTIALS: 10 Keys to Living Well at Any Age.