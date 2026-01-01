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Harvard Health Publishing Staff
List of Harvard Health Publishing Staff
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Lynne Christensen
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Joyce Hendley
Staff Writer
Hip bursitis vs. arthritis: How to tell the difference
Fitness for longevity: Which type matters most?
Ministrokes linked to elevated risk of dementia
Continuous glucose monitors benefit people who don't need insulin
CoQ10: Should you take this popular supplement if you're on a statin?
Microplastics: A hidden health threat?
Oat vs. dairy milk: Nutrition, benefits, and downsides
What is tempeh? Benefits, nutrition, and how to use it
Healing after food poisoning
Whole grains may improve several heart risk factors at once